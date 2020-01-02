Про це повідомила в інтерв’ю #Буквам засновниця нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ільченко.

Вона зазначила, що телеканали останнім часом часто влаштовують такі “серіальні марафони” на вихідних. У телеглядача вони викликають почуття задоволення і розслабленості.

“Є таке поняття, як серіальний марафон, або телевізійний марафон. Зараз навіть телеканали будують сітку таким чином, коли вони у вихідний ставлять всі серії серіалу підряд – з ранку до вечора. І багато людей цим користуються. Ось у них, наприклад, не буває часу протягом тижня подивитися серіал, але є можливість подивитися все на вихідних. Ось хтось, наприклад, вмикає в суботу серіал і цілий день його дивиться. Такий безперервний перегляд серіалу. Досліджували цей феномен. Що відбувається з людиною? У неї насправді знижується рівень гормону стресу – кортизолу, підвищується рівень серотоніну, вона відпочиває, у неї з’являється задоволення в житті. Тобто вона дійсно розслабляється якимось чином і отримує задоволення. Це є”, – наголосила Ільченко.

Вона пояснила, що ми часто любимо дивитися фільми про людей, “якими не є”.

“Часто люди дивляться про те, чого не вистачає. Про якісь пристрасні стосунки. При цьому мелодраматичні фільми більше дивляться люди не дуже щасливі в якихось особистих стосунках. Чоловіки дивляться бойовики або трилери, хоча часто не є героями. Не той типаж. Із одного боку, це природно. Це цікаво, тому що цього не вистачає в житті, це йде якесь доповнення до свого реального життя. З іншого боку, ми відволікаємося”, – розповіла Ільченко.

За її словами, глядача також приваблює момент несподіванки в фільмах і серіалах.

“Ось як тільки починаються передбачувані, повторювані дії, інтерес втрачається. Коли відбувається якесь незвичайне дійство, якийсь різкий поворот або ще щось, ось там включається інтерес, ось там відразу багато задоволення. Навіть якщо це трагічний поворот, але він несподіваний, і це класно, люди відчувають задоволення”, – заявила Ільченко, уточнивши, що таким чином людина розширює “багаж пізнання світу, реагування на події”.