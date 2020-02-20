З'явився рейтинг європейських країн, які найактивніше впроваджували електромобілі протягом 2019 року.

Про це повідомляє ресурс Insideevs.

На першому місці рейтингу розташувалася Норвегія.

На другому місці – Нідерланди.

На третьому – Ісландія.

Також у десятці лідерів — Швеція, Швейцарія, Португалія, Австрія, Ірландія, Данія і Франція.

Одночасно наголошується, що Україна відсутня в першій десятці рейтингу, хоча за підсумками 2018 року займала в ньому 4-е місце.