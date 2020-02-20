Про це повідомляє ресурс Insideevs.
На першому місці рейтингу розташувалася Норвегія.
На другому місці – Нідерланди.
На третьому – Ісландія.
Також у десятці лідерів — Швеція, Швейцарія, Португалія, Австрія, Ірландія, Данія і Франція.
Одночасно наголошується, що Україна відсутня в першій десятці рейтингу, хоча за підсумками 2018 року займала в ньому 4-е місце.
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