Стало відомо, коли почне пом'якшувати карантин Естонія

Про це повідомляє естонське видання ERR.
“Наше завдання — пом’якшувати обмеження крок за кроком, щоб в Естонії не сталося нове загоряння зараження. Одночасно потрібно оцінювати вплив послаблень обмежень на дохід людей і економічне становище країни”, – заявив прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас.
Уточнюється, що вже з 21 квітня в державі було відновлено планове лікування в лікарнях.
З 15 травня повинні відкритися школи.
Після шкіл за планом повинні відкритися спортивні майданчики на свіжому повітрі. Також буде дозволено проведення церемоній укладення шлюбу.
Після цього відкриються магазини, точки харчування, а також надання послуг.
Тільки в останню чергу в країні планують відкривати музеї, виставки, гуртки за інтересами, а також спортивні клуби, які знаходяться в закритих приміщеннях.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.
- З 11 травня Кабінет міністрів планує пом’якшити карантинні заходи. Зокрема, можуть відкрити парки та сквери, а також дозволити торгівлю непродовольчими товарами та роботу об’єктів побутових послуг.