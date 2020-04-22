Covid-19 Україна

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Стало відомо, коли почне пом'якшувати карантин Естонія

Уряд Естонії затвердив план поступового пом'якшення карантинних обмежень.

Середа, 22 квітня 2020, 20:58

Про це повідомляє естонське видання ERR.

“Наше завдання — пом’якшувати обмеження крок за кроком, щоб в Естонії не сталося нове загоряння зараження. Одночасно потрібно оцінювати вплив послаблень обмежень на дохід людей і економічне становище країни”, – заявив прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас.

Уточнюється, що вже з 21 квітня в державі було відновлено планове лікування в лікарнях.

З 15 травня повинні відкритися школи.

Після шкіл за планом повинні відкритися спортивні майданчики на свіжому повітрі. Також буде дозволено проведення церемоній укладення шлюбу.

Після цього відкриються магазини, точки харчування, а також надання послуг.

Тільки в останню чергу в країні планують відкривати музеї, виставки, гуртки за інтересами, а також спортивні клуби, які знаходяться в закритих приміщеннях.

Теги: Коронавірус, карантин, Эстония

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