Про це Олександр Корнієнко розповів в ефірі телеканалу “Україна 24“.

За словами Корнієнка, голосування за призначення колишнього президента Грузії на пост віцепрем’єр-міністра в українському уряді може відбутися наступного тижня. На порядку денному завтрашнього позачергового засідання парламенту цього питання немає.

“Я знаю, що зараз йдуть розмови, йдуть зустрічі навіть будуть у пана Саакашвілі з іншими фракціями. На завтра цього питання в порядку денному немає, і у нас є в принципі сумніви, чи буде він доданий Президентом. Тобто, можливо, йдеться про саме голосування з цього кадрового питання десь на наступному тижні — у вівторок, середу“, — зазначив Корнієнко.

Корнієнко розповів, що у членів фракції “Слуга народу” різні настрої щодо можливого призначення Саакашвілі.

“Дійсно, настрої різні. Є такий настрій, він переважає, — послухати пана Саакашвілі, зробити висновки, задати питання та визначатися, тому що кадрові призначення останнім часом знаходять все більшу роль парламенту. Ось у нас уже кілька було призначень, коли треба працювати з депутатами, доносити свої ідеї, доносити свою програму”, — сказав Корнієнко.

Заступник голови фракції також зазначив, що на завтрашньому засіданні фракції ймовірно будуть присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Міхеїл Саакашвілі. Планується, що Шмигаль представить Саакашвілі, а також вони разом представлять програму дій уряду.

“Я думаю, що у нас завтра прийде прем’єр-міністр. Це було б справедливо і правильно. Він представить пана Саакашвілі. Оскільки, як я зрозумів, це (призначення Саакашвілі — ред.) була і його ініціатива, не тільки президента”, — додав нардеп.