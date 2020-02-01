Голосування за двома статтями обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в справі щодо імпічменту заплановано на 5 лютого.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Голосування на середу призначив Сенат Конгресу США.

Відповідну резолюцію вніс лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл в п’ятницю, 31 січня.

За запропоновану дату проголосувала більшість республіканців.

Таким чином, голосування в справі про імпічмент Трампа відбудеться в середу, 5 лютого, о 16:00 (о 23:00 за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Трампа звинувачують у використанні службового становища в особистих цілях, а також в перешкоджанні роботі Конгресу.