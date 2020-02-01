Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Голосування на середу призначив Сенат Конгресу США.
Відповідну резолюцію вніс лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл в п’ятницю, 31 січня.
За запропоновану дату проголосувала більшість республіканців.
Таким чином, голосування в справі про імпічмент Трампа відбудеться в середу, 5 лютого, о 16:00 (о 23:00 за київським часом).
Раніше повідомлялося, що Трампа звинувачують у використанні службового становища в особистих цілях, а також в перешкоджанні роботі Конгресу.
- 21 січня в Сенаті США стартували слухання у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Йому пред’явлені дві статті звинувачень. Зокрема, Трампа звинувачують в тому, що він звернувся за допомогою до уряду України, щоб переобратися на посаду в листопаді 2020 року. Передбачається, що він “заморозив” мільйони доларів військової допомоги Україні. За словами свідків, Трамп хотів, щоб Україна публічно оголосила про розслідування по Джо Байдену, щоб прибрати свого конкурента на виборах.
- Приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови.
- Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор розповів членам Палати представників Конгресу США, що американський лідер Дональд Трамп дійсно чинив тиск на Київ, вимагаючи розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.