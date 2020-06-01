Про це повідомляє прес–служба Міністерства закордонних справ України.
Як розповів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, країна почне приймати іноземців вже з липня.
Водночас міністр підкреслив, що Туреччина готова буде приймати саме українських туристів, а також відновити постійні пасажирські перевезення з України з 1 липня.
Турецька сторона обіцяє всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських туристів.
Раніше повідомлялось, що Мальта відкриє аеропорт для пасажирських рейсів з 1 липня.
- Ірландський лоукостер Ryanair з 1 липня планує відновити 40% свого колишнього розкладу рейсів, що покриє близько 90% маршрутної мережі до пандемії коронавірусу.