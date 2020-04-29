Про це повідомляє пресслужба регулятора.
“З 03 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках”, – повідомили в НБУ.
На першому етапі Національний банк планує увести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, що будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах. Із 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам.
Українцям непотрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу. Поступово – у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.
Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.
На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.
“Це – частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес”, – йдеться в повідомлені.
- 20 грудня Нацбанк ввів в обіг монету номіналом 5 гривень