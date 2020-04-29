Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“З 03 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках”, – повідомили в НБУ.

На першому етапі Національний банк планує увести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, що будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах. Із 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам.

Українцям непотрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу. Поступово – у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.

Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.

На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

“Це – частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес”, – йдеться в повідомлені.