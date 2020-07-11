Стало відомо, коли в Україні запустять електронні лікарняні

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він розповів, зараз проєкт знаходиться в режимі тестування і очікує відгуків від лікарень. Систему електронних лікарняних тестують у понад 700 лікарнях.
“У серпні ми плануємо запустити цю систему. Спочатку вона буде працювати в тестовому режимі – будуть і електронні і звичайні лікарняні, для того щоб цей перехід був поступовий і всі до нього звикли. В майбутньому ми досить швидко перейдемо на електронний реєстр лікарняних”, – повідомив Степанов.
За його словами, ця система дозволить знизити ризик фальсифікацій, а також дозволить заощадити кошти, які використовувалися на закупівлю паперових лікарняних. Оскільки щорічно МОЗ витрачає понад 4 млн грн на покупку листів непрацездатності.
Глава МОЗ зазначив, що лікарняні будуть заповнюватися в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду. “Лікар зможе відразу заповнити і з допомогою електронного підпису підписати цей лікарняний”, – уточнив міністр.
- Раніше повідомлялося, що Уряд працює над переведенням лікарняних листів в електронну форму, в результаті чого українці зможуть закривати їх віддалено.
- У листопаді минулого року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо виділення додаткових 1,4 млрд гривень Фонду соціального страхування через дефіцит коштів на виплату лікарняних.