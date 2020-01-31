Детективи Національного антикорупційного бюро затримали у справі про передачу хабаря керівнику Фонду держмайна Вадима Колеснікова і двох його спільників.

Про це йдеться в статті #Букв “Бійка за Одеський припортовий. Кого в НАБУ, а кому екскурсію з Богданом”.

Інформацію підтвердили правоохоронці.

Вадим Колесніков – син віце-президента Українського союзу підприємців і промисловців, власник компанії ВЕК (“Всеукраїнської енерго компанії”), в інтересах якої і давали хабар, щоб призначити свого директора в Одеський припортовий завод.

У 2018 році ВЕК вже вигравала конкурс на поставку газу на завод, але не виконала вимоги. В результаті Генеральна прокуратура відкрила проти компанії справу за відбір чужого газу.

У той же час джерела #Букв у газовій сфері вважають, що цією історією про непідкупність Фонду держмайна прикрили іншу історію – з дивним призначенням в.о. директора.

“Я не виключаю, що це була якась внутрішня історія в Фонді, коли одні протягали одних за 5 млн (доларів, – ред.), а інші ж призначили інших”, – зазначив співрозмовник #Букв.

Як відомо, 24 січня виконуючим обов’язки директора Одеського припортового заводу став Микола Синиця, який володіє рестораном “Два гуся”.