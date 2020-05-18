Про це свідчать дані соціологічної групи “Рейтинг”.

16% опитаних відповіли, що найкращим президентом є Володимир Зеленський, 13% вважають, що кращим був Леонід Кравчук, 12% – Петро Порошенко, 9% – Віктор Янукович і тільки 6% – Віктор Ющенко.

У той же час, 14% відповіли, що жоден з них не був кращим, ще 10% – не змогли відповісти.

Найчастіше Кучму і Януковича вибирали жителі південно-східних областей, Петра Порошенка – жителі західно-центральних регіонів. Володимира Зеленського частіше вибирали молоді репонденти, а Кравчука – люди старше.

Епоху розвитку українці назвали часи президентства Кучми і Зеленського. Як застій – роки правління Ющенка, занепад – період президентства Януковича і Порошенка. Жителі Сходу і Півдня частіше давали негативні оцінки, кажучи про роки правління президентів Ющенка і Порошенка. А жителі Заходу і Центру частіше оцінювали як занепад часів правління Януковича.

Соцопитування проводилося в період 12-13 травня 2020. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з впровадженням комп’ютера. Опитано 3000 респондентів.