Найближчим часом своїх посад можуть позбутися чотири члени Уряду.

Про це йдеться у статті “Операція-дискредитація: чи доб’ється Коломойський звільнення Гончарука”.

Так, чутки про звільнення міністра розвитку громад і територій Олени Бабак ходили вже кілька тижнів. Прем’єр Гончарук навіть підготував подання щодо її звільнення з посади.

В одній з версій причиною стала війна за контроль над Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

“Це не зовсім так: вона також не впоралася з децентралізацією. Це виявилася не зовсім її тема. Якщо в ЖКГ вона розуміє, то тут – немає. Тому вирішили міняти. І, ймовірно, підвищувати міністра до віце-прем’єра”, – розповів #Буквам високопоставлений співрозмовник.

Він також допускає, що найближчим часом замінять ще кількох міністрів.

Йдеться про міністра економіки Тимофія Мілованова, міністра соцполітики Юлії Соколовської і навіть міністра культури Володимира Бородянського.

Якщо з Соколовською причина в ній самій – “не всі депутати знають, як виглядає міністр”, то з Міловановим та Бородянським на особистості наклалася ще й непідйомність міністерств.

Через півроку після виборів “Слуги” нарешті зрозуміли, що своїм укрупненням вони створили неробочих монстрів, якими неможливо ефективно керувати.

“Спортсмени образилися, що їх урізали в правах. Вони ходять нити до президента. Два наших спортсмена зі списку їх туди водять. А нам потім виправдовуйся. З Міловановим теж ми погарячкували. Тепер уже зрозуміло, що нам потрібно окреме міністерство. Він навіть не встигає там голів управлінь на ОДА підписувати”, – говорить співрозмовник видання.

Варто зазначити, що поки не зрозумілі дати звільнень Милованова, Соколовської і Бородянського.