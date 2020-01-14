Про це розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції Давид Арахамія, інформує видання LB.ua.
Так, новим главою комітету ВР з питань правової політики планується зробити Андрія Костіна (“Слуга народу”).
У той же час головою комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Яременка планується призначити Олександра Мережка (“Слуга народу”).
“Замість пані Венедіктової, ми визначилися, що це буде пан Костін – з правової політики. А із міжнародної політики – пан Мережко”, – зазначив Арахамія.