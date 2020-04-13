Стало відомо, на що будуть витрачені кошти, виділені для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Уточнюється, що в оновленій версії бюджету сума фонду становить 64,7 мільярда гривень.

Дані кошти планується виділити на:

– закупівлю робіт, товарів і послуг за програмою гарантій медичного обслуговування населення;

– додаткові виплати до зарплат медикам та іншим працівникам, які беруть участь в ліквідації пандемії коронавірусу;

– доплати працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення під час боротьби з пандемією;

– грошова допомога громадянам;

– разова грошова допомога членам сімей медиків і працівників охорони здоров’я, які померли від коронавірусу;

– трансфер Пенсійному фонду;

– допомога фондам соцстрахування і загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття;

– поповнення резервного фонду бюджету;

– відновлення витрат бюджету і надання кредитів з бюджету.