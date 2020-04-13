Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
Уточнюється, що в оновленій версії бюджету сума фонду становить 64,7 мільярда гривень.
Дані кошти планується виділити на:
– закупівлю робіт, товарів і послуг за програмою гарантій медичного обслуговування населення;
– додаткові виплати до зарплат медикам та іншим працівникам, які беруть участь в ліквідації пандемії коронавірусу;
– доплати працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення під час боротьби з пандемією;
– грошова допомога громадянам;
– разова грошова допомога членам сімей медиків і працівників охорони здоров’я, які померли від коронавірусу;
– трансфер Пенсійному фонду;
– допомога фондам соцстрахування і загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття;
– поповнення резервного фонду бюджету;
– відновлення витрат бюджету і надання кредитів з бюджету.
- Станом на 13 квітня, в Україні серед 3 102 інфікованих коронавірусом COVID-19 530 медичних працівників.