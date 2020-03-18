Про це повідомляється в дослідженні про стабільність коронавірусу COVID–19 в порівнянні з вірусом SARS (атиповою пневмонією, спалах якої був півтора десятка років тому).

Дослідження було опубліковане в британському медичному журналі New England Journal of Medicine.

Повідомляється, що в цілому новий коронавірус схожий на вірус атипової пневмонії SARS. Однак трохи довше утримується на нержавіючій сталі і на картонних упаковках: 6 і 5 годин.

Водночас підкреслюється, що найдовше вірус зникає на пластиці – 70 годин. 50 годин він може прожити на сталі і 20 годин на картоні.

Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.

Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.