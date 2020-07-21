Підозрюваним у захопленні заручників у місті Луцьку є Кривош Максим Степанович (06.11.1975).

Про це ув Facebook написав Антон Геращенко, заступник міністра МВС.

Уродженець селища Гай, Оренбурзької області, Російської Федерації.

“Раніше двічі судимий і відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.

17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області – ст. 142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство) ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).

07.11.2005 Луцький міськрайонний суд Волинської області – ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)”, – написав Геращенко.