Про це ув Facebook написав Антон Геращенко, заступник міністра МВС.
Уродженець селища Гай, Оренбурзької області, Російської Федерації.
“Раніше двічі судимий і відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.
17.06.1994 Луцький міський суд Волинської області – ст. 142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство) ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).
07.11.2005 Луцький міськрайонний суд Волинської області – ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)”, – написав Геращенко.
- Сьогодні у центрі Луцька озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. За даними поліції, в автобусі – 20 заручників. Зловмисник має при собі зброю і вибухівку. Водночас СБУ повідомила про 10 заручників.
- Чоловік, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, представився ім’ям Максим Плохой. Зараз з ним ведуться переговори. Він вимагає, щоб представники влади виклали у соцмережі на свої сторінки і в YouTube відеозвернення з текстом: “Я – ПІБ, посада, я терорист в законі“. Ще одна вимога, щоб президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з текстом “Фільм “Земляни 2005: дивитися всім”.
- Максим Плохой у соціальних мережах пише, що є автором книги “Философия преступника”.#Букви знайшли цю книгу і опублікували деякі витримки з неї.
- Зловмисник також поспілкувався з місцевими журналістами, а також телефонував родичам заручників, щоб озвучити свої вимоги.