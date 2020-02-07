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Стало відомо, про що Ситник говорив на таємній зустрічі з нардепами

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник намагався переконати депутатів, що його справа є політичним замовленням.

П’ятниця, 7 лютого 2020, 17:52

Про це розповіли #Бувам депутати від фракції “Слуги народу”.

Уточнюється, що Артем Ситник на таємній зустрічі говорив депутатам, що його справа про адміністративне порушення є політичним замовленням.

“НАБУ веде справи, які стосуються перших осіб держави і ними можна або займатися, або не займатися. Якщо не займатися, то у тебе і проблем не буде. Інакше буде як у справі про рюкзаки (рюкзаки Арсена Авакова, – ред.)”, – говорив депутатам директор НАБУ.

Таким чином, за словами парламентаріїв, Ситник натякав, що його проблеми пов’язані зі справою рюкзаків сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

На його думку, суд по відношенню до нього був необ’єктивним.

Також Ситник має намір подати скаргу до Європейського суду з прав людини і вважає, що ситуація незабаром зміниться.

Раніше повідомляли, що директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до державного реєстру корупціонерів.

Нагадаємо, 13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні.

Теги: депутаты, НАБУ, Сытник

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