Про це повідомляється на сайті російського уряду.
“Ви всі були свідками послання президента Російської Федерації. Володимир Володимирович як президент визначив не тільки дуже важливі пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік, але і позначив цілий ряд фундаментальних змін в Конституцію Російської Федерації. Ці зміни … внесуть суттєві зміни не тільки в цілий ряд статей Конституції, а й в цілому в баланс влади – влади виконавчої, влади законодавчої, влади судової. У цьому контексті очевидно, що ми як уряд Російської Федерації повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення для цього. І в цих умовах я вважаю, що було б правильно, щоб відповідно до статті 117 Конституції Російської Федерації уряд Російської Федерації в чинному складі подав у відставку”, – сказав Медведєв.
Рішення про відставку Медведєва прийняв Путін.
Як повідомляє російський Forbes, Путін виявився незадоволений роботою уряду по виконанню травневого указу президента. В кінці 2019 року Медведєва обговорював з Путіним ряд національних проектів. “Путіну дали папір, з якої було ясно, що нацпроекти і національні цілі лежать в абсолютно різних площинах, і перші ніяк не допомагають досягти друге. Це викликало вкрай емоційну реакцію Путіна”, – відзначає Forbes.
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