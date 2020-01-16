15 січня відразу після звернення президента Володимира Путіна до Федерального зібрання, він зустрівся з прем'єром Дмитром Медведєвим і з членами уряду. На цій зустрічі Дмитро Медведєв оголосив про свою відставку.

Про це повідомляється на сайті російського уряду.

“Ви всі були свідками послання президента Російської Федерації. Володимир Володимирович як президент визначив не тільки дуже важливі пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік, але і позначив цілий ряд фундаментальних змін в Конституцію Російської Федерації. Ці зміни … внесуть суттєві зміни не тільки в цілий ряд статей Конституції, а й в цілому в баланс влади – влади виконавчої, влади законодавчої, влади судової. У цьому контексті очевидно, що ми як уряд Російської Федерації повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення для цього. І в цих умовах я вважаю, що було б правильно, щоб відповідно до статті 117 Конституції Російської Федерації уряд Російської Федерації в чинному складі подав у відставку”, – сказав Медведєв.

Рішення про відставку Медведєва прийняв Путін.

Як повідомляє російський Forbes, Путін виявився незадоволений роботою уряду по виконанню травневого указу президента. В кінці 2019 року Медведєва обговорював з Путіним ряд національних проектів. “Путіну дали папір, з якої було ясно, що нацпроекти і національні цілі лежать в абсолютно різних площинах, і перші ніяк не допомагають досягти друге. Це викликало вкрай емоційну реакцію Путіна”, – відзначає Forbes.