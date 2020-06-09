Про це заступник міністра розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
Україна відновлюватиме авіасполучення з тими державами, епідеміологічна ситуація в яких є контрольованою, а також в яких відсутні обмеження на в’їзд українців.
“Зараз є позитивні сигнали, що дозволяють очікувати відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром”, – сказав Енин.
Також чиновник зазначив, що в більшості країн світу за станом на сьогоднішній день ще діють певні обмеження на в’їзд.
“Наприклад, переважна більшість країн здійснює контроль за симптомами. У той же час окремі країни, наприклад, Австрія, Китай, Японія проводять ще й обов’язкові тестування на наявність коронавірусу по прильоту. Такі країни, як Кіпр, Сінгапур або Об’єднані Арабські Емірати здійснюють швидкі тести. Практично у всіх країнах існує і обов’язок по самоізоляції. В Австрію, Чехію, Сербію можна в’їхати з довідкою про зроблений протягом останніх двох-чотирьох днів тест на відсутність вірусу”, – пояснив він.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- З 5 червня в Україні було запущено внутрішнє авіасполучення. Крім того, ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів усередині закладів.
- З 10 червня в Україні починається наступний етап пом’якшення карантину, згідно з яким передбачено відкриття баз відпочинку – крім дитячих таборів.