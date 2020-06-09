Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, з якими країнами Україна має намір відновити авіасполучення в першу чергу.

Про це заступник міністра розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Україна відновлюватиме авіасполучення з тими державами, епідеміологічна ситуація в яких є контрольованою, а також в яких відсутні обмеження на в’їзд українців.

“Зараз є позитивні сигнали, що дозволяють очікувати відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром”, – сказав Енин.

Також чиновник зазначив, що в більшості країн світу за станом на сьогоднішній день ще діють певні обмеження на в’їзд.

“Наприклад, переважна більшість країн здійснює контроль за симптомами. У той же час окремі країни, наприклад, Австрія, Китай, Японія проводять ще й обов’язкові тестування на наявність коронавірусу по прильоту. Такі країни, як Кіпр, Сінгапур або Об’єднані Арабські Емірати здійснюють швидкі тести. Практично у всіх країнах існує і обов’язок по самоізоляції. В Австрію, Чехію, Сербію можна в’їхати з довідкою про зроблений протягом останніх двох-чотирьох днів тест на відсутність вірусу”, – пояснив він.