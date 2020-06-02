Стало відомо, скільки всього бюджетних коштів вже було витрачено на боротьбу з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За інформацією Держказначейства, станом на 29 травня, на боротьбу з коронавірусом було витрачено 2,62 мільярди гривень бюджетних коштів.

При цьому було витрачено 658 мільйони гривень з державного бюджету і 1 965 мільйона гривень з місцевих бюджетів. В цілому в казначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань із закупівель, пов’язаних з епідемією коронавірусу, на 3,4 мільярда гривень.

На наданій Мінфіном інфографіці показана структура виділень для закупівлі послуг і товарів для боротьби з коронавірусом з 1 березня до 29 травня 2020 року.