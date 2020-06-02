Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
За інформацією Держказначейства, станом на 29 травня, на боротьбу з коронавірусом було витрачено 2,62 мільярди гривень бюджетних коштів.
При цьому було витрачено 658 мільйони гривень з державного бюджету і 1 965 мільйона гривень з місцевих бюджетів. В цілому в казначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань із закупівель, пов’язаних з епідемією коронавірусу, на 3,4 мільярда гривень.
На наданій Мінфіном інфографіці показана структура виділень для закупівлі послуг і товарів для боротьби з коронавірусом з 1 березня до 29 травня 2020 року.
- В апараті Міністерства охорони здоров’я України зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Міжобласні автобусні перевезення з 1 червня запрацювали в Житомирській, Луганській, Донецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Черкаській областях.