Відповідні дані були опубліковані Рахунковою палатою.
Уточнюється, що в цілому на протидію епідемії коронавірусу наразі було витрачено 1,18 мільярда гривень.
При цьому найбільше бюджетних коштів на боротьбу з епідемією витратили в Києві (228 мільйонів гривень) та Київській області (176 мільйонів гривень).
Майже 95 мільйонів гривень було витрачено в Харківській області та майже 82 мільйони в Дніпропетровській.
Найбільша кількість грошей була витрачена “Центром обслуговування підрозділів Національної поліції України” і Центральним госпіталем МВС України.
Серед представників місцевої влади більше грошей було витрачено Департаментом охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив на своїй сторінці в Facebook, що витрати державних коштів будуть ретельно вивчені.
- В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.