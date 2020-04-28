З державного бюджету витрачено 420 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом, а з місцевих бюджетів — ще 720 млн.

Відповідні дані були опубліковані Рахунковою палатою.

Уточнюється, що в цілому на протидію епідемії коронавірусу наразі було витрачено 1,18 мільярда гривень.

При цьому найбільше бюджетних коштів на боротьбу з епідемією витратили в Києві (228 мільйонів гривень) та Київській області (176 мільйонів гривень).

Майже 95 мільйонів гривень було витрачено в Харківській області та майже 82 мільйони в Дніпропетровській.

Найбільша кількість грошей була витрачена “Центром обслуговування підрозділів Національної поліції України” і Центральним госпіталем МВС України.

Серед представників місцевої влади більше грошей було витрачено Департаментом охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив на своїй сторінці в Facebook, що витрати державних коштів будуть ретельно вивчені.