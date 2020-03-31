Covid-19 Україна

оновлено 31.03.2020 о 21:02

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Стало відомо, скільки проваджень вже відкрили за порушення карантину

Українські правоохоронці на цей час склали вже 3120 протоколів і відкрили 33 кримінальних провадження за порушення правил карантину.

Вівторок, 31 березня 2020, 18:11

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Уточнюється, що  лише  за добу 30го березня було складено 152 протоколи про порушення правил карантину.

Крім того, з початку карантину було відкрито вже 33 кримінальних виробництва, 19 з яких за статтею про порушення санітарних правил і норм запобігання масових отруєнь, а 14 за порушення карантинних заходів.

При цьому в міністерстві також додали, що для охорони громадської безпеки та забезпечення карантинного режиму несуть службу 18 700 правоохоронців.

Своєю чергою  прес-служба поліції Києва в Facebook розповіла про один з випадків складання адміністративного протоколу. Йдеться про роботу кафе попри  заборону.

“Поліція вдруге склала  адміністративний протокол на власника кафе. Правоохоронці кілька днів тому вже проводили з правопорушником роз’яснювальну бесіду і складали адмінматеріали,  однак він не припинив підприємницьку діяльність і продовжив продаж кондитерських виробів”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що місцеві жителі неодноразово робили зауваження  власникові  закладу, проте він ігнорував такі звернення.

“Правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомляти про всі випадки недотримання протиепідеміологічних заходів з боку населення”, – йдеться в повідомленні поліції.

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Теги: Коронавірус, поліція, карантин

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