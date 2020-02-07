За 2019 рік польські прикордонники виявили більше 13 тисяч українців, які працювали в Польщі нелегально.

Про це повідомляє “Польське радіо“.

Уточнюється, що в цілому в Польщі за 2019 рік було офіційно зареєстровано 14,7 тисяч нелегально працюючих громадян інших держав.

З них 13,3 тисячі були українцями.

Також в 2019 році в Польщі нелегально працювали 476 грузинів, 326 молдаван і 243 білоруса.

Крім того, польською прикордонною службою в 2019 році було зафіксовано 26,6 тисячі випадків, коли іноземці порушували правила перебування в країні.

Раніше в МЗС України викликали посла Республіки Польща Бартоша Ціхоцького через його заяву про діячів Організації українських націоналістів і Української повстанської армії.