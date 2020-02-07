Про це повідомляє “Польське радіо“.
Уточнюється, що в цілому в Польщі за 2019 рік було офіційно зареєстровано 14,7 тисяч нелегально працюючих громадян інших держав.
З них 13,3 тисячі були українцями.
Також в 2019 році в Польщі нелегально працювали 476 грузинів, 326 молдаван і 243 білоруса.
Крім того, польською прикордонною службою в 2019 році було зафіксовано 26,6 тисячі випадків, коли іноземці порушували правила перебування в країні.
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