Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Уточнюється, що станом на 23 квітня у тимчасово окупованому Росією Криму зафіксовано 78 випадків зараження COVID-19.
При цьому 25 з них виявлено в Севастополі.
“Зокрема, коронавірус виявлено в сімейної пари волонтерів з Ялти, яких заразив приїжджий з Російської Федерації. Через це в зоні ризику опинилися понад 30 осіб, яким зазначені волонтери доставляли продукти”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що жителям тимчасово окупованого півострова гостро бракує медичного персоналу.
Крім того, коронавірус стрімко поширюється в лавах окупаційних російських військ у Криму.
- В Україні станом на ранок 23 квітня зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 578 нових випадків, що є рекордним показником для нашої країни з початку спалаху.
- У МОЗ України заявили, що рекордна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 стала наслідком порушення карантину на Вербну неділю та Великдень.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.