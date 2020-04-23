У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, скільки випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Криму.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Уточнюється, що станом на 23 квітня у тимчасово окупованому Росією Криму зафіксовано 78 випадків зараження COVID-19.

При цьому 25 з них виявлено в Севастополі.

“Зокрема, коронавірус виявлено в сімейної пари волонтерів з Ялти, яких заразив приїжджий з Російської Федерації. Через це в зоні ризику опинилися понад 30 осіб, яким зазначені волонтери доставляли продукти”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що жителям тимчасово окупованого півострова гостро бракує медичного персоналу.

Крім того, коронавірус стрімко поширюється в лавах окупаційних російських військ у Криму.