Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Уточнюється, що   станом на 23 квітня у тимчасово окупованому Росією Криму зафіксовано 78 випадків зараження COVID-19.

При цьому 25 з них виявлено в Севастополі.

“Зокрема, коронавірус виявлено в  сімейної пари волонтерів з Ялти, яких заразив приїжджий з Російської Федерації. Через це в зоні ризику опинилися понад 30 осіб, яким зазначені волонтери доставляли продукти”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що жителям  тимчасово окупованого півострова  гостро бракує  медичного персоналу.

Крім того, коронавірус стрімко поширюється в лавах окупаційних російських військ у  Криму.

  • В Україні станом на ранок 23 квітня зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 578 нових випадків, що є рекордним показником для нашої країни з початку спалаху.
  • У МОЗ України заявили, що рекордна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 стала наслідком порушення карантину на Вербну неділю та Великдень.
  • Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.