Про це повідомляє видання “Лівий берег”.
Уточнюється, що в “Феофанії” зараз перебувають 64 з 76 українців, звільнених в ході обміну вчора, 29 грудня. Всі вони – цивільні особи.
“Вчора ми прийняли 63 людини, які розмістилися у всіх трьох корпусах клінічної лікарні Феофанія”. Сьогодні ще доїхав один пацієнт… Більшість людей залишаються і залишатимуться в лікарні протягом новорічних і різдвяних свят”, – розповів заступник головного лікаря лікарні Андрій Строкань.
За словами медика, в даний момент пацієнти вже пройшли загальні обстеження, були оглянуті психологами і психотерапевтами.
Відзначається, що більшість звільнених українців потребують стоматологічної допомоги.
Крім того, у всіх спостерігається посттравматичний стресовий розлад в різному ступені.
“Важких пацієнтів, критичних немає… Є гіпертонічна хвороба у багатьох. Є загострення сечокам’яної хвороби, є хронічні холецистити, панкреатити, хронічні обструктивні захворювання легенів. Але на даний момент в клініці немає жодної людини, яка би потребувала інтенсивної терапії. Те є все або в задовільному стані, або у стані середнього ступеню тяжкості… є кілька пацієнтів, які потребуватимуть планових оперативних втручань після дообстеження”, – сказав Строкань.
Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.
Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.
- Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.