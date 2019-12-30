У клінічній лікарні "Феофанія" розповіли про стан здоров'я звільнених з полону українців.

Про це повідомляє видання “Лівий берег”.

Уточнюється, що в “Феофанії” зараз перебувають 64 з 76 українців, звільнених в ході обміну вчора, 29 грудня. Всі вони – цивільні особи.

“Вчора ми прийняли 63 людини, які розмістилися у всіх трьох корпусах клінічної лікарні Феофанія”. Сьогодні ще доїхав один пацієнт… Більшість людей залишаються і залишатимуться в лікарні протягом новорічних і різдвяних свят”, – розповів заступник головного лікаря лікарні Андрій Строкань.

За словами медика, в даний момент пацієнти вже пройшли загальні обстеження, були оглянуті психологами і психотерапевтами.

Відзначається, що більшість звільнених українців потребують стоматологічної допомоги.

Крім того, у всіх спостерігається посттравматичний стресовий розлад в різному ступені.

“Важких пацієнтів, критичних немає… Є гіпертонічна хвороба у багатьох. Є загострення сечокам’яної хвороби, є хронічні холецистити, панкреатити, хронічні обструктивні захворювання легенів. Але на даний момент в клініці немає жодної людини, яка би потребувала інтенсивної терапії. Те є все або в задовільному стані, або у стані середнього ступеню тяжкості… є кілька пацієнтів, які потребуватимуть планових оперативних втручань після дообстеження”, – сказав Строкань.

Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.

Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.