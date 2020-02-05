Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Уточнюється, що за 2019 рік 9,9 мільйона українців перетинали кордон з Польщею.
Водночас кордон із Росією в 2019 році перетинали 3,9 мільйона українців, що на 6% менше, ніж у 2018 році.
У повідомленні йдеться, що серед туристичних напрямків українці віддавали перевагу Катару (на 37% більше), Єгипту (+36%), Грузії (+23%), Туреччині (+21%), а також Об’єднаним Арабським Еміратам та Кіпру.
Крім того, спостерігається збільшення потоку українців до європейських країн.
Наприклад, Німеччину в 2019 році наші співвітчизники відвідували на 31% більше, ніж у 2018 році, а Італію на 26% більше.
Також українці стали більше їздити в Грецію, Чехію, Португалію і Францію.
- Місія України в Європейському союзі (ЄС) пояснила нові правила безвізових поїздок в ЄС з 2021 року, коли почне діяти Європейська інформаційна система авторизації подорожей (ETIAS).