Народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" і "Батьківщини" рідше за інших брали участь у голосуваннях Верховної Ради України в грудні.

Про це поінформували в Комітеті виборців України.

Так, найчастіше брали участь у голосуваннях (голосували “за”, “проти” або “утримався”) народні депутати від “Слуги народу”, “Голосу” і “Європейської Солідарності”.

У середньому “слуги народу” взяли участь в 86 % голосувань Ради, депутати “Голосу” – в 85 %, “ЄС” – в 79 %.

“Тобто, як правило, один народний депутат від цих політичних сил брав участь у 8 із 10 голосувань Ради (натискав “за”, “проти” або “утримався”)”, – зазначили в КВУ.

При цьому значно рідше голосували депутати від ОПЗЖ і ВО “Батьківщина”. Нардепи від цих фракцій взяли участь лише в 62 % голосувань ВР.

“Серед народних депутатів існує неформальний поділ голосувань на технічні та важливі. До перших відносяться голосування за поправки і процедурні питання ухвалення законів. Тому досить часто народні депутати приєднуються тільки до голосувань безпосередньо за прийняття законів, тоді як “технічні” голосування ігнорують. Також досить часто народні депутати не беруть участі в голосуваннях Ради, оскільки знаходяться в опозиції і таким чином демонструють свою політичну позицію”, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього в грудні відбулося 532 голосування ВР. Зокрема, за цей час було прийнято Виборчий кодекс, внесено зміни щодо статусу учасників бойових дій, підтримано закон про легалізацію видобутку бурштину та інше.