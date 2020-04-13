Стало відомо, в яких областях найкраще дотримуються самоізоляції

Стало відомо, жителі яких областей України краще дотримуються правил самоізоляції під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляють в компанії “Київстар”.

Уточнюється, що дослідження було проведено шляхом аналізу того, який відсоток людей переміщуються далі ніж на 1000 метрів від місця свого найбільш частого місцезнаходження (з найбільшою ймовірністю під цим поняттям мається на увазі постійне місце проживання людини).

Згідно з опублікованими даними, більшість українців не дотримуються рекомендації самоізолюватись на час пандемії коронавірусу.

Найкраще дотримуються правил самоізоляції в Києві та Київській області, де далі ніж на 1000 метрів від свого місця проживання не відходять 29.22%. В Одеській області дотримуються самоізоляції 21,89% українців.

У всіх інших областях України кількість людей, які прислухаються до рекомендацій самоізолюватись на час карантину, не перевищує 20%.

Найгірше дотримуються рекомендації медиків в Луганській, Чернівецькій та Чернігівській областях – по 7,29, 8,54 та 9,34% відповідно.