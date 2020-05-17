Європейська мовна спілка (EBU) і представники Нідерландів домовилися про проведення пісенного конкурсу "Євробачення" в 2021 році в Роттердамі на Ahoy Arena.

Офіційне повідомлення опубліковано на сайті конкурсу.

Рішення про місце проведення конкурсу було оголошено під час спеціального онлайн-шоу “Євробачення: Європо, запали світло”, яке відбулося в суботу, 16 травня.

Роттердам повинен був приймати “Євробачення-2020”, але захід було скасовано через пандемію коронавірусу COVID-19.

“Ми дуже раді, що тепер можемо рухатися вперед. Дуже важливо, щоб пісенний конкурс “Євробачення” повернувся наступного року, і ми раді прийняти необхідні зобов’язання наших колег у Нідерландах повернути це видовище глядачам у всьому світі”, – зазначив виконавчий керівник “Євробачення “Мартін Естердал.

На сьогодні 18 артистів, які повинні були виступити в 2020 році, підтвердили, що знову представлять свою країну на конкурсі в 2021-му. Серед них – і український гурт “Go_A”.

Більш детальну інформацію про “Євробаченні-2021”, в тому числі щодо дат його проведення, організатори обіцяють повідомити в найближчі тижні і місяці.

Нідерланди отримали право приводити пісенний конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на “Євробаченні” в 2019 році.