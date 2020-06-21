Державна служба статистики підготувала узагальнені дані про вік тих чоловіків в Україні, які 2019 офіційно стали батьками.

Відповідна інфографіка розміщена на сторінці відомства в Facebook.

Найчисленніша вікова категорія – 30-39 років. Таких чоловіків налічується понад 135 тис.

Далі йдуть ті, кому 20-29 років, їх 108 тис. Решта, а це близько 30 тис., становлять особи молодше 20-ти і старше 40.

Сьогодні, 21 червня, в Україні відзначають День батька. Свято стало офіційним з 8 травня 2019 року, коли Кабінет Міністрів схвалив Указ президента “Про День батька”.