Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку в Оман на початку січня 2020 роки за чиїсь приватні кошти.

Про це йдеться в офіційній відповіді Державного управління справами виданню “Тексти”.

Як повідомлялося раніше, 5 січня ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

Спершу прес-секретар Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані. Глава держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман знаходиться в чорному списку Євросоюзу.

За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся Президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень.

Весь цей час залишалося відкритим питання про те, хто оплачував поїздку Зеленського. Офіс Президента України у відповідь на запит журналістів щодо джерел фінансування візиту Зеленського в Оман заявив про перенаправлення документа в Державне управління справами.

У свою чергу в Державному управлінні справами повідомили, що відомство не здійснювало оплату цієї поїздки.

“Державне управління справами не здійснювало оплату витрат, пов’язаних з перебуванням президента України Зеленського В. О. в Омані в січні 2020 року, і не забезпечувало організацію перевезення повітряними судами Державного Авіаційного підприємства “Україна”, — йдеться в повідомленні.

З цієї відповіді випливає, що на поїздку Зеленського не були витрачені кошти державного бюджету, і вона була здійснена за чиїсь приватні кошти.

Варто зазначити, що згідно з частиною 2 статті 52 Закону України “Про запобігання корупції” Володимир Зеленський повинен був внести дані про поїздку в 10-денний термін внести інформацію про витрати на поїздку в свою електронну декларацію. І в разі, якщо оплатив її самостійно (як витрати, що склали більше 50 прожиткових мінімумів або 100 тисяч гривень), і в разі, якщо її оплатив будь-хто інший (як подарунок на суму понад 10 тисяч гривень).

Станом на 24 січня відповідна інформація в декларації Глави держави відображено не була. Останнє оновлення даних в документі датовані 3 січня. Тоді, як повідомлялося раніше, Зеленський задекларував майже 5 млн гривень роялті від “Кварталу 95”.