4 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) загинув сержант Сергій Сулима.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

“Вчора в зоні проведення ООС від підриву на вибуховому пристрої загинув лучанин Сулима Сергій Олексійович, 1980 р. н., головний сержант гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892”, – зазначив міський голова.