В результаті обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинув військовий із Кропивницького - Кирило Биковський.

Про це розповів голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко.

“Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам’ять Герою”, – написав голова ОДА.

У військовому комісаріаті Кропивницького розповіли “Суспільному”, що солдата Кирила Биковського 1992 року народження у праве плече поранив снайпер. На ранок понеділка, 22 березня, запланували розтин, після чого тіло бійця привезуть у Кропивницький.

Прощатися з військовим планують у вівторок, 23 березня.