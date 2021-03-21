Про це розповів голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко.
“Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам’ять Герою”, – написав голова ОДА.
У військовому комісаріаті Кропивницького розповіли “Суспільному”, що солдата Кирила Биковського 1992 року народження у праве плече поранив снайпер. На ранок понеділка, 22 березня, запланували розтин, після чого тіло бійця привезуть у Кропивницький.
Прощатися з військовим планують у вівторок, 23 березня.
- Протягом минулої доби, 20 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил проросійські бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню, один військовий ЗСУ загинув.