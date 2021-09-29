Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Повідомляється, що Йосіхіде Суга вирішив піти у відставку, перебуваючи на посаді лише рік. А все через різке падіння рейтингів в опитуваннях, викликане боротьбою з пандемією.

Перша місія Фуміо Кісіди на посаді прем’єрміністра буде полягати в тому, щоб привести Ліберально-демократичну партію (ЛДП) до перемоги на майбутніх загальних виборах.

Популярність партії впала після того, як вона вирішила провести Олімпійські ігри в Токіо, незважаючи на громадський спротив.

Кісіда, колишній міністр закордонних справ, обійшов Таро Коно, якого багато хто вважав найпопулярнішим кандидатом на пост прем’єра.

З огляду на те, що більшість в парламенті становить саме ЛДП, положення Кісіди на посаді прем’єрміністра практично закріпилося.

Новому прем’єрові доведеться зіштовхнутися з низкою складних проблем, включаючи відновлення економіки після пандемії і та протидією загрозам із боку Північної Кореї.

Він закликав до створення агентства з управління кризовими ситуаціями в галузі охорони здоров’я – для боротьби з пандемією, а також підтримує ідею прийняття резолюції, яка засуджує поводження Китаю з уйгурскою меншістю.

“Я вмію по-справжньому слухати людей”, – сказав Кісіда.