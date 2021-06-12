Про це повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації.

“Закарпаття прощається із своїм Героєм! Учора, близько 15:45 перестало битися серце Володимира Бєлова. Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав травми несумісні з життям. Найщиріші співчуття родині Бєлових, друзям, знайомим та побратимам. Низький уклін батькам Володимира за виховання мужнього патріота”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв позиції українських військ із мінометів 82-го калібру. А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Режим припинення вогню на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і відповідно загиблих та поранених захисників України.

З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання.

Під час засідання ТКГ вкотре сторони зголосилися дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.

28 квітня ТКГ домовилася про перемир’я на Великдень, але не узгодила жодних документів. Великоднього перемир’я не було.