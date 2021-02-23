Про це повідомили у пресслужбі Чернігівського обласного військового комісаріату.
”Чернігівській обласний ТЦК та СП із сумом повідомляє, що 22 лютого внаслідок обстрілу із ручного протитанкового гранатомету загинув наш земляк – уродженець Ічнянського району старший солдат військової служби за контрактом Сергій Петраускас”, – йдеться в повідомленні.
Він довгий час проходив військову службу за контрактом в Ічнянському районному військовому комісаріаті. В жовтні 2020 року, після організаційно-штатних змін в установі за власним бажанням перевівся для подальшого проходження служби до 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
Зазначається, що без сина, чоловіка і батька лишились мати, дружина, дві доньки та син.
Про дату та час прощання і поховання воїна буде повідомлено пізніше.
- Раніше стало відомо, що 22 лютого збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстріляли спостережний пункт поблизу шахти “Бутівка”. Внаслідок один боєць загинув, ще одного було поранено.