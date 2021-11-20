У п’ятницю у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення ССО ЗСУ Уберт Мрачковський.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

“Сумно втрачати друзів. Гірко втрачати побратима. Ще гірше втрачати того, з ким свого часу, пройшов довгий шлях військової служби і проходив до того самого трагічного моменту. В районі ООС отримав кульове поранення, не сумісне із життям наш побратим – старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловікові було 33 роки. Його військове звання – старший солдат.

Мрачковський був снайпером, брав участь у боях за Савур-могилу в складі 51-ї окремої механізованої бригади. В ході боїв був поранений, проте після одужання повернувся на фронт.

Він також брав участь у боях за Дебальцеве. Надалі проходив службу у складі 8 ОПспП.

За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку 3 листопада 2015 року Мрачковський був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.

У чоловіка залишилися мати, дружина та донька.