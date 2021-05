Про це він розповів в інтерв’ю Good Morning Britain.

Принц Філіп помер 9 квітня, поховали його 17-го числа. Після прощання з герцогом Единбурзьким Єлизавета II захотіла залишитися одна в каплиці. Тіндалл пояснив, чому королева відмовилася йти звідти разом з усіма.

“Я думаю, що вона, як і завжди, подавала приклад … Ви говорите, що було дивно це бачити, але я б зовсім не хотів цього всього бачити. Всі стали свідками цього всього … Після похорону було щось на кшталт “Всі ви повинні піти”, і вона залишилася там наодинці. Королева вирішила бути сильною, хороброю і показати це всьому світу. Те, як вона сиділа там одна … Вона була леді. Коли все завершилося, всі сіли в машини і поїхали додому. Це була частина протоколу, і всі дотримувалися правил”, – пояснив чоловік внучки королеви.

Former England Rugby player Mike Tindall attended the funeral of the Duke of Edinburgh, alongside his wife Zara, the Queen and Prince Philip’s granddaughter.

He shared his thoughts about the service at Windsor Castle with #BBCBreakfasthttps://t.co/rv4jByXqig pic.twitter.com/iVLkcpnkEW

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 30, 2021