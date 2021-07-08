Засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі знову було невдалим через вимоги з боку Росії про прямий діалог з окупаційною "владою".

Про це йшлося в заяві постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгенія Цимбалюка на 1323-му засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Як сповіщалося, 7 липня російська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі знову заблокувала розгляд питання розмінування і відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування.

Українська делегація в ТКГ не повідомила, у який саме спосіб Росія блокувала перемовини. З доповіді Цимбалюка випливає, що Росія вимагає прямого діалогу між Україною та окупантами.

“Росія не тільки брязкає шаблями, але й перешкоджає будь-якому суттєвому прогресу в ТКГ, пов’язуючи це із виконанням шантажних вимог Росії, таких як так званий прямий діалог з її окупаційними адміністраціями в Донецьку та Луганську. Інформація, надана сьогодні Спеціальним представником Гайді Ґрау щодо консультацій у ТКГ та її робочих групах, говорить сама за себе. Останнє засідання ТКГ, яке відбулося цього тижня, знову було невдалим через російські прохання надсилати будь-які пропозиції чи інформацію безпосередньо окупаційним адміністраціям”, — повідомив постпред.

Він акцентував, що принципове небажання Росії визнавати свою відповідальність як сторони конфлікту залишається головною перешкодою для досягнення миру.

“Ми вкотре засуджуємо тактику Росії в ТКГ. Використання цивільних як заручників, щоб підштовхнути Україну до “прямих переговорів” з російськими окупаційними адміністраціями, є негуманним та неприйнятним”, — сказав він.