Розшукуваний у Грузії Міхеїл Саакашвілі був затриманий в одній з квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

Про це повідомляє проєкт “Радіо Свобода” — “Ехо Кавказу”.

Як сповіщалося, 1 жовтня в МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

Тепер стало відомо, де Саакашвілі перебував до затримання.

За інформацією начальника кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе, Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

Власника цієї квартири також затримали.

«Правоохоронці на підставі отриманих оперативних даних провели спецоперацію із затримання Саакашвілі в таємному режимі для виключення протистояння в суспільстві та виникнення можливої ​​дестабілізації», – сказав Челідзе.

Наразі МВС розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону Саакашвілі за статтею 344 КК.