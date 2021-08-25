Про це повідомила пресслужба Криворізької міськради.

Так, на позачерговій сесії, яка розпочалася з хвилини мовчання в пам’ять про померлого Костянтина Павлова, секретар міськради Олександр Котляр, який пропрацював у місцевому самоврядуванні всього 9 місяців, склав із себе повноваження, щоб зберегти спокій і стабільність у місті, наголосивши, що це – його особисте, і в даній ситуації, єдине правильне рішення.

Після процедурних питань на посаду нового секретаря міськради, який і виконуватиме обов’язки мера міста до нових виборів – більшість депутатів внесла кандидатуру Юрія Григоровича Вілкула.

“У мене, справді, проблеми зі здоров’ям, ви знаєте про моє рішення рік тому на другому турі виборів. Але зараз, щоб захистити місто, не дати занурити його в хаос, забезпечити роботу всього міського господарства, я готовий виконувати обов’язки мера до наступних виборів”, – зазначив він.

Під час таємного голосування кандидатуру Вілкула підтримала більшість депутатів міськради.

Депутати також закликали його забезпечити собі серйозну охорону.