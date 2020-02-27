Найбільш високий ризик померти, заразившись китайським коронавірусів COVID-19, мають люди старше 80 років (14,8 %).

Про це свідчать дані порталу Worldmeter.

“На підставі всіх підтверджених, підозрюваних і безсимптомних 72 314 випадків COVID-19, в Китаї на 11 лютого, в дослідженні CCDC Китаю, опублікованому 17 лютого в Китайському журналі епідеміології, встановлено, що ризик смерть збільшується в залежності від того, чим старша людина”, – йдеться в повідомленні.

Люди у віці від 70-79 років можуть померти від коронавірусу з ймовірністю у 8 %, 60-69 років – 3,6 %, 50-59 років – 1,3 %, 40-49 років – 0,4 %, 30- 39 років – 0,2 %, 20-29 років – 0,2 % 10-19 років – 0,2 %.

Зазначається, що серед дітей до 9 років смертей від COVID-19 зафіксовано не було.

Крім того, згідно з дослідженням, чоловіки вмирають від коронавірусу частіше жінок (2,8 % проти 1,7 %).

Також частіше жертвами стають люди з серцево-судинними захворюваннями (10,5 %), діабетом (7,3 %), хронічними респіраторними захворюваннями (6,3 %), підвищеним кров’яним тиском (6,0 %) і раком (5,6 %).