Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Як сповіщалося, 7 червня Безос оголосив, що він і його брат Марк Безос полетять в космос на борту ракети New Shepard 20 липня. Ще одне місце в кабіні продали на аукціоні за 28 мільйонів доларів.

Тепер стало відомо, що до цього польоту приєднається Воллі Фанк. У 1960-х жінка разом із ще 12-ма учасницями програми Mercury 13 пройшла підготовку до польоту в космос. Однак програму закрили і жодна з учасниць так і не здійснила цей політ.