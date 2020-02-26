Про це повідомила пресслужба Української кіноакадемії.

“У двадцять три роки я отримала звання Заслуженої артистки України. Це було випробування! Переляк! Я розцінила це як аванс і все подальше життя, отримуючи нагороди, сприймаю їх саме так. Роки беруть своє, але хочеться сподіватися, що віддячу вам, люди, і за цей аванс. Дякую, Золота Дзиґо!”, – наголосила Ада Роговцева.

Зазначається, що творчий доробок актриси за понад 60 років — це більш як 150 ролей в театрі, робота з видатними режисерами, понад 100 теле- та кіноролей, серед яких роботи в картинах “Лісова пісня”,”Салют, Маріє!”, “Вічний поклик”, “Камінний господар”, “Приборкання вогню”, “Море”, “Було в батька три сини”, “Сімейне коло”, “Розплата”,”Два місяці, три сонця”. Актриса працювала з легендарними режисерами кіно – Йосипом Хейфецом, Леонідом Осикою, Романом Балаяном та ін. Викладала акторську майстерність у Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, а також в Київському університеті культури й мистецтв.

Крім того, Роговцева ушанована Державної премії імені Тараса Шевченка (1981), звання Герой України (2007), Державної премії імені Олександра Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва (2017). Серед нагород акторки — чотири театральні премії “Київська Пектораль” за найкращу жіночу роль у виставах “Дама без камелій” (1991-1992), “Обдурена” (1997), “Схоже на щастя” (2015), а також за видатний внесок у театральне мистецтво (2004).

Окрім премії за внесок у розвиток українського кінематографа, “Золота Дзиґа” цього року вручатиметься у 22 номінаціях. До довгого переліку увійшло 85 кіноробіт. Наразі члени Української кіноакадемії голосують за фільми, які увійдуть до короткого списку претендентів на “Золоту Дзиґу”. Номінанти стануть відомі в березні. Урочиста церемонія вручення Четвертої національної кінопремії “Золота Дзиґа” відбудеться 28 квітня у КВЦ “Парковий”.