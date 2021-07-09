Майже 30% українців вважають партію "Європейська Солідарність" реальною опозицією до нинішньої влади в Україні.

Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося 25 – 30 червня 2021 року.

Так, соціологи запитали в респондентів, яка із політичних сил, на їхню думку, є зараз реальною опозицією до влади.

Найбільша кількість опитаних назвали партію “Європейська Солідарність” (29,5%).

На другому місці – “Опозиційна платформа – За життя” (“реальною опозицією” її вважають 24,8% опитаних).

На третьому місці – ВО “Батьківщина”, яку вважають опозицією до влади 13,7% респондентів.

А 4,5% висловилися на користь партії “Голос”.

Водночас 25,8% опитаних не визначилися з відповіддю.

Згідно із цим же опитуванням, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися уже зараз, то 5-відсотковий бар’єр могли б подолати п’ять партій. При цьому відрив між провладною “Слугою народу” та опозиційною “Європейською Солідарністю” наразі складає менш ніж 7%.

за “Слугу народу” зараз готові проголосувати 24,8% респондентів. А за “Європейську Солідарність” віддали б голоси 18,1% опитаних.

Результати опитування репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилося в окупованому Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів.

Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин. Статистична похибка вибірки: +/- 2,4% для показників близьких до 50%, +/-2,1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1,5% – для показників близьких до 10% та +/-1,1% – для показників, близьких до 5%.