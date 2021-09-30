В четвер, 30 вересня, на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув 39-річний Олексій Стрижак з Дніпропетровщини.

Про це повідомили на сайті Зеленодольської міської територіальної громади.

Як сповіщалося, 30 вересня на Донбасі внаслідок обстрілів зі сторони російських найманців загинув український боєць.

“Захищаючи свою Батьківщину, загинув наш земляк – військовослужбовець Стрижак Олексій Володимирович, 1982 року народження. Серце Олексія зупинилось. Але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо! Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого”, – йдеться у повідомлення громади.

Віддати шану загиблому можна буде 2 жовтня 2021 року о 11.30 на площі біля ПК «Ювілейний» (Криворізький район, Дніпропетровська область).