Національний відбір "Євробачення-2022" відбудеться 12 лютого. Ведучою, яка проведе захід у концертній залі Національного авіаційного університету, обрали українську телеведучу Машу Єфросиніну.

Про це повідомляється в Instagram “Євробачення Україна”.

До цього можливими кандидатами були Злата Огнєвіч, Маша Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Сергій Притула. Проте останній одразу спростував інформацію у своїх соціальних мережах. Також ходили чутки про можливий зірковий дует як ведучих.

Зазначимо, що у національному відборі візьмуть участь вісім українських виконавців. Фіналістами стали Аліна Паш, Cloudless, KalushOrchestra, Michael Soul, LAUD, Our Atlantik, ROXOLANA, Wellboy. Додамо, що Український суспільний мовник проведе конкурс у 2022 році самостійно.