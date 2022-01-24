Про це повідомляється в Instagram “Євробачення Україна”.
До цього можливими кандидатами були Злата Огнєвіч, Маша Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Сергій Притула. Проте останній одразу спростував інформацію у своїх соціальних мережах. Також ходили чутки про можливий зірковий дует як ведучих.
Зазначимо, що у національному відборі візьмуть участь вісім українських виконавців. Фіналістами стали Аліна Паш, Cloudless, KalushOrchestra, Michael Soul, LAUD, Our Atlantik, ROXOLANA, Wellboy. Додамо, що Український суспільний мовник проведе конкурс у 2022 році самостійно.
- Нагадаємо, що організатори міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення” репрезентували слоган і логотип шоу 2022 року. У 2022 році конкурс пройде в італійському Турині.
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