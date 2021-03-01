Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського в Facebook.
“З сумом повідомляємо, що в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, в результаті ведення противником обстрілу позицій зі стрілецької та снайперської зброї загинув наш побратим молодший сержант Моісєєнко Сергій Олександрович. Сміливим морським піхотинцем, добрим побратимом і патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті”, – йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби, 28 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Один військовий ЗСУ загинув.
- У суботу, 27 лютого, озброєні формування Російської Федерації дев’ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць ВСУ підірвався на міні і отримав осколкові поранення.