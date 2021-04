Про це повідомили у відомстві.

Загиблим виявився Вільям “Біллі” Еванс. Він – 18-річний ветеран поліції Капітолія США.

“З глибоким сумом я ділюся новиною про смерть офіцера Вільяма “Біллі” Еванса сьогодні вдень. Він помер через травми, отримані ним в результаті нападу на Північну барикаду зловмисником. Офіцер Еванс був членом поліції Капітолія Сполучених Штатів протягом 18 років. Він почав свою службу в USCP 7 березня 2003 року і був членом загону швидкого реагування Капітолійського дивізіону”, – сказала виконуюча обов’язки начальника поліції Капітолія США Йогананда Піттман.

