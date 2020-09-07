Про це повідомив голова Городенківського районного об’єднання учасників АТО Михайло Човганюк в Facebook.
Він став першим загиблим під час бойових дій на Донбасі з початку оголошення перемир’я 27 липня.
Загиблий військовослужбовець неодноразово призивався до військової служби.
“Загинув житель села Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської області Кубійович Тарас… На превеликий жаль, війна забирає кращих синів України, адже Тарас неодноразово призивався до військової служби. Зі зброєю в руках, захищав рідну батьківщину… І тепер поповнив небесний легіон”, – відзначив голова об’єднання учасників АТО.
- Вчора ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загострилась. Збройні формування Російської Федерації порушили перемир’я, в результаті чого загинув український військовий.