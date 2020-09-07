У неділю, 6 вересня, на Донбасі загинув Тарас Кубійович, житель села Вільхівці, Городенківського району Івано-Франківської області.

Про це повідомив голова Городенківського районного об’єднання учасників АТО Михайло Човганюк в Facebook.

Він став першим загиблим під час бойових дій на Донбасі з початку оголошення перемир’я 27 липня.

Загиблий військовослужбовець неодноразово призивався до військової служби.

“Загинув житель села Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської області Кубійович Тарас… На превеликий жаль, війна забирає кращих синів України, адже Тарас неодноразово призивався до військової служби. Зі зброєю в руках, захищав рідну батьківщину… І тепер поповнив небесний легіон”, – відзначив голова об’єднання учасників АТО.