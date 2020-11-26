Про це пише Reuters.
Байден проводить свято в маленькому приморському містечку Рехобот (штат Делавер), де в нього з дружиною Джилл є заміський будинок. Вони планують прийняти у себе на святковому обіді дочку Ешлі Байден та її чоловіка доктора Говарда Керіна.
Цей рік стане рідкісною перервою в багаторічній традиції Байденів збиратися великою родиною на День Подяки, як правило, на острові Нантакет недалеко від Массачусетсу.
У своїй промові перед святом Байден сказав, що вони подорожували на День Подяки протягом 40 років, за винятком року після смерті його сина Бо у 2015 році.
“Я пам’ятаю той перший День Подяки, порожній стілець, тишу. Від цього перехоплює подих. Це дійсно складно. Важко дякувати”, – сказав він.
Для президента-республіканця Трампа цьогорічне свято також відрізняється від попередніх.
Трамп часто любить відзначати свята на своєму курорті у Флориді Мар-а-Ларго, але в четвер він повинен був залишитися в Білому домі.
На відміну від Байдена, який благав американців відзначити свято безпечно, надівши маски та дистанціювавшись від суспільства, Трамп закликав американців “зібратися” до Дня Подяки.
“Я закликаю всіх американців збиратися в будинках і в місцях поклоніння, щоб підносити подячну молитву Богові за наші численні благословення”, – заявив він.
- Сьогодні в США святкують День подяки. Це свято відзначають в четвертий четвер листопада і своє коріння воно веде від свята першого врожаю англійських переселенців до Америки в Плімутській колонії.